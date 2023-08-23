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CHP ekonomi için sahaya iniyor

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kur Korumalı Mevduat
CHP ekonomi için sahaya iniyor
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:00

Yerel seçim sürecine gidilirken öncelikli gündemine ekonomiyi alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekillerini ekonomi için sahaya indiriyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün yapılan MYK’da da ağırlıklı gündemi ekonomi oluşturdu. Özellikle enflasyon ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili partinin ekonomi biriminin hazırladığı raporların değerlendirildiği toplantıda Kılıçdaroğlu, sahaya inerek bunların halka da anlatılmasını istedi. MYK’da yapılan değerlendirmelerin ardından parti yöneticileri ve milletvekillerinin il il dolaşarak, enflasyondan KKM’ye kadar ekonomide yaşananları halka anlatması kararlaştırıldı. Partide saha görevleriyle ilgili görevlendirme ve planlamalara başlanırken, Kılıçdaroğlu’nun da zaman zaman sahaya inip, toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceği bildirildi.  

KURULTAY MORALİ

MYK’da, ilçelerde yüzde 70’e yakını tamamlanan kurultay süreci de değerlendirilirken, CHP kulislerinde, şu ana kadar yapılan kurultaylarda çıkan sonuçların Kılıçdaroğlu’nu mutlu ettiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun kurultaylara doğrudan müdahaleden kaçındığı da belirtilirken, “Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerden gelen sonuçlar moralleri yükseltti. Eylül başına kadar tamamlanacak kurultaylarda da sonuçların değişmeyeceği ortada. Çıkan tablo, Kemal Bey’in ekim sonu ya da kasım başında yapılacak kurultayda belki rakipsiz, bir rakip çıksa bile sorunsuz kazanacağını gösteriyor. Zaten parti yönetiminde yaptığı değişikliklerin ardından tüzük ve program yenilenmesiyle de değişim tartışmalarında ön aldı. Kurultayda seçilecek yeni Parti Meclisi’nde de büyük değişime hazırlandığını bilmeyen yok. O nedenle, kendisi de bütün bunların moraliyle partisini sahaya çıkarıp, iç tartışma gündemlerinin dışında tutmak istiyor” değerlendirmeleri yapıldı.

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Kılıçdaroğlu, kadın milletvekilleri ve kadın kollarıyla da bir araya gelecek.

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kur Korumalı Mevduat

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