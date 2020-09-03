CHP doğum gününü Ahlatlıbel’de kutlayacak

Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Parti Meclisi üyeleri Gamze Taşcıer, Murat Emir ve Semra Dinçer ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’dan oluşan çalışma grubunun hazırladığı 9 Eylül kutlama programı netleşmeye başladı. Kutlamanın koronavirüs salgını nedeniyle açık havada, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yapılması kararlaştırıldı.

Eski-yeni genel başkanlar ve geniş bir davetli listesinin olduğu kutlamalar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılacak. Müzik dinletisi, Sunay Akın’ın tek kişilik gösterisi de yer alacak.CHP’nin 97’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarıyla ilgili bilgi veren İlgezdi, şunları söyledi:

GENİŞ KATILIMLI

“Milli egemenliğimizin 100. yılı şerefine düzenlemiş olduğumuz ve pandemi nedeniyle başvuru tarihini uzattığımız resim, şiir ve beste yarışmalarımızın ödülleri de 9 Eylül’de, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahiplerine verilecek.”