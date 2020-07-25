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Haber Giriş: 25.07.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

CHP Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir, nereli?

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CHP Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir, nereli?
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi. Bu gelişme ardından 2014'ten beri Aydın'ın belediye başkanlığını yürüten Özlem Çerçioğlu'nun hayat hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir, nereli?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. Babasının adı Halil, annesinin adı Birsen'dir. Sanayici; Selçuk Üniversitesi'ni bitirdi.

Özel sektörde (Newyork) Müşteri İlişkileri Departmanı'nda Halkla İlişkiler ve Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Sanayici olarak çalıştı. 22., 23. Dönem Aydın Milletvekili (Belediye Başkanlığını tercih ettiğinden, Milletvekilliği 07.04.2009 tarihinde sona ermiştir.)

İngilizce bilen Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.

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