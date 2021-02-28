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Haber Giriş: 28.02.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

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Gelen son dakika haberine göre, CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti.

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. Sancar sosyal medya hesabından, ''Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.'' açıklamasında bulundu.

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

TEOMAN SANCAR KİMDİR?

H.Teoman Sancar, 16 Ocak 1970 yılında Denizli'de doğdu. Anne adı Naciye, baba adı Fikrettin'dir. 

İş insanı İlk ve ortaöğretimini Denizli'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde okudu.

1995 yılında iş hayatına atıldı. Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat sektörüyle uğraşmakta ve Denizli ilinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Sancar, evli ve iki çocuk babasıdır.

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