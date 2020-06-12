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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP de ‘siyasi partiler kanunu’ hazırlayacak

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP de ‘siyasi partiler kanunu’ hazırlayacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına alternatif seçim ve siyasi partiler kanun teklifi hazırlaması talimatını verdi. Teklifte zorunlu önseçim ve barajın düşürülmesi de olacak.

CHP Parti Meclisi, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında videokonferans aracılığıyla toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantının kapanış bölümünde Kılıçdaroğlu, PM üyelerinin sorularına ve eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili tartışmalara değinerek, kurmaylarına alternatif seçim kanunu ve siyasi partiler kanun teklifi hazırlaması talimatını verdi. Kılıçdaroğlu, çalışmanın başlığının da “Milletin vekilini millet seçsin” olarak belirlenmesini istedi. Alternatif düzenlemede, önseçimin zorunlu hale getirilmesi, barajın aşağı çekilmesi gibi düzenlemelerin bulunacağı belirtildi.

PARTİ PROGRAMI GÜNCELLEMESİ

Toplantıda, CHP’nin salgın döneminde ağırlıkla ekonomi ve sağlık konularına eğildiği belirtilirken, bu süreçte kadına yönelik şiddetin arttığı ifade edildi. CHP’de parti programının güncellenmesine ilişkin çalışmalar da sürüyor.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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