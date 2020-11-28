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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP de kapanma önerdi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP de kapanma önerdi
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CHP COVID-19 Danışma Kurulu, salgının yeniden pik yaparak hasta sayısının artması üzerine 5 ana başlık altında 29 maddelik acil eylem planı hazırladı.

Sağlık Bakanlığı’nın dikkatine sunulan planda özetle şu öneriler yer aldı:

KESİNTİSİZ KAPANMA

- Halka karşılıksız gelir desteği verilmesi şartıyla en az 14 günlük kesintisiz kapanma sağlanmalıdır.

- Açık kalması gereken işyerleri dışında bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarını kapsamalıdır.

- Kapanma halkın temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacaklarının güvencesi sağlandıktan sonra duyurulmalıdır.

- Bulaş kaynağı olmaları nedeniyle alışveriş merkezleri ve kalabalık mekânlar kapatılmalıdır.

- Evde sağlık hizmeti sunulmalıdır.

- Bilimsel olarak desteklenmeyen ilaçlar kullanılmamalıdır.

- Hastalar için ruh sağlığı koruyucu destek mekanizmaları kurulmalıdır.

- Tıbbi cihaz sektöründeki sıkıntılar devlet tarafından sonlandırılmalıdır.

- Kapatılan hastaneler açılmalıdır.

- Özel yoğun bakımlar kamunun kullanımına açılmalıdır.

- Bazı hastanelerin COVID-19 pandemi hastanesine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

- Test sayıları arttırılmalıdır.

- Filyasyon için insan kaynağı acil eğitimlerle yetiştirilmelidir.

- Personel açığı giderilmelidir.

- Sağlık çalışanlarının barınma ve ulaşım ihtiyaçları giderilmelidir.

- Sağlık çalışanlarına söz verilen ek ödemeler ivedi olarak ödenmelidir.

- Sağlık emekçileri için COVID-19 acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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