CHP de kapanma önerdi
CHP COVID-19 Danışma Kurulu, salgının yeniden pik yaparak hasta sayısının artması üzerine 5 ana başlık altında 29 maddelik acil eylem planı hazırladı.
Sağlık Bakanlığı’nın dikkatine sunulan planda özetle şu öneriler yer aldı:
KESİNTİSİZ KAPANMA
- Halka karşılıksız gelir desteği verilmesi şartıyla en az 14 günlük kesintisiz kapanma sağlanmalıdır.
- Açık kalması gereken işyerleri dışında bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarını kapsamalıdır.
- Kapanma halkın temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacaklarının güvencesi sağlandıktan sonra duyurulmalıdır.
- Bulaş kaynağı olmaları nedeniyle alışveriş merkezleri ve kalabalık mekânlar kapatılmalıdır.
- Evde sağlık hizmeti sunulmalıdır.
- Bilimsel olarak desteklenmeyen ilaçlar kullanılmamalıdır.
- Hastalar için ruh sağlığı koruyucu destek mekanizmaları kurulmalıdır.
- Tıbbi cihaz sektöründeki sıkıntılar devlet tarafından sonlandırılmalıdır.
- Kapatılan hastaneler açılmalıdır.
- Özel yoğun bakımlar kamunun kullanımına açılmalıdır.
- Bazı hastanelerin COVID-19 pandemi hastanesine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
- Test sayıları arttırılmalıdır.
- Filyasyon için insan kaynağı acil eğitimlerle yetiştirilmelidir.
- Personel açığı giderilmelidir.
- Sağlık çalışanlarının barınma ve ulaşım ihtiyaçları giderilmelidir.
- Sağlık çalışanlarına söz verilen ek ödemeler ivedi olarak ödenmelidir.
- Sağlık emekçileri için COVID-19 acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
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