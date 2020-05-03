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CHP de ABD’nin YPG yardımına tepkili: ‘Şiddetle karşı çıkarız’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin tıbbi yardım yaptığı ABD’nin PYD’ye maske gönderdiği iddialarına tepki gösterdi.
Öztrak, dün Fox TV’de özetle şunları söyledi: “(ABD’nin Suriye’de terör örgütüne maske yardımı yapması) Ama şu anda benim ülkemde maske takmak zorunlu olmasına rağmen yurttaşların büyük kısmına 5 maske dahi veremediler. Sınırlarımızın ötesinde ülkemiz için tehdit olabilecek bir terör örgütüne kim yardım ediyorsa buna şiddetle karşı çıkarız.”
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