CHP de ABD’nin YPG yardımına tepkili: ‘Şiddetle karşı çıkarız’

Öztrak, dün Fox TV’de özetle şunları söyledi: “(ABD’nin Suriye’de terör örgütüne maske yardımı yapması) Ama şu anda benim ülkemde maske takmak zorunlu olmasına rağmen yurttaşların büyük kısmına 5 maske dahi veremediler. Sınırlarımızın ötesinde ülkemiz için tehdit olabilecek bir terör örgütüne kim yardım ediyorsa buna şiddetle karşı çıkarız.”