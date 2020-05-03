MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP de ABD’nin YPG yardımına tepkili: ‘Şiddetle karşı çıkarız’
GeriGündem CHP de ABD’nin YPG yardımına tepkili: ‘Şiddetle karşı çıkarız’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP de ABD’nin YPG yardımına tepkili: ‘Şiddetle karşı çıkarız’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP de ABD’nin YPG yardımına tepkili: ‘Şiddetle karşı çıkarız’
Abone Olgoogle-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin tıbbi yardım yaptığı ABD’nin PYD’ye maske gönderdiği iddialarına tepki gösterdi.

Öztrak, dün Fox TV’de özetle şunları söyledi: “(ABD’nin Suriye’de terör örgütüne maske yardımı yapması) Ama şu anda benim ülkemde maske takmak zorunlu olmasına rağmen yurttaşların büyük kısmına 5 maske dahi veremediler. Sınırlarımızın ötesinde ülkemiz için tehdit olabilecek bir terör örgütüne kim yardım ediyorsa buna şiddetle karşı çıkarız.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle