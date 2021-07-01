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ANKARA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP de 40 vekille Sakarya’ya gidiyor

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CHP de 40 vekille Sakarya’ya gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Sakarya’ya gidip Tank Palet Fabrikası’nı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından, “Biz de 40’a yakın milletvekiliyle Sakarya’ya geleceğiz. Geldiğimiz zaman bize de anlatsın” dedi.

Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Bunu nasıl açıklayacak çok merak ediyorum. Biz de 40’a yakın milletvekiliyle geleceğiz. Geldiğimiz zaman bize de anlatsın. Gerçekleri bilen insanların gözüne bakarak anlatsın. AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Arifiye’de yüzleşmeyi bekliyoruz” diye konuştu. Özkoç, hükümetin tasarruf genelgesi için de “Biz milletvekilleri olarak tasarruf genelgesinin tamamına uyacağız” dedi.

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