CHP de 40 vekille Sakarya’ya gidiyor

Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Bunu nasıl açıklayacak çok merak ediyorum. Biz de 40’a yakın milletvekiliyle geleceğiz. Geldiğimiz zaman bize de anlatsın. Gerçekleri bilen insanların gözüne bakarak anlatsın. AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Arifiye’de yüzleşmeyi bekliyoruz” diye konuştu. Özkoç, hükümetin tasarruf genelgesi için de “Biz milletvekilleri olarak tasarruf genelgesinin tamamına uyacağız” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara