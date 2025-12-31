CHP davası sil baştan

Haberin Devamı

DAVA dosyasına göre, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde “delegelere menfaat temin edilerek suç teşkil eden eylemlerle delegelerin iradelerin fesada uğratıldığı”, bu nedenle mutlak butlan ile iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması için İstanbul’da iki ayrı dava açıldı. İstanbul’daki mahkemeler, CHP Genel Merkezi’nin Ankara’da olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara’ya gönderdi. Açılan davalardan biri Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne diğeri de Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne düştü. İki davanın konusunun da aynı olması nedeniyle bu iki dosya da Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada birleşti, tedbir talepleri de reddedildi.

DAVACI AVUKATI KATILMADI

Davaya ilişkin 11 Eylül tarihinde yapılan duruşmaya sadece CHP’nin avukatları katılırken, davacılar Savaş Aras ve Levent Çelik’in avukatı Onur Yusuf Üregen ise rapor sunarak katılmadı. Mahkeme, kongrenin iptali talebine ilişkin davanın reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın ‘pasif husumet’ yokluğundan da reddine hükmetti. Mahkeme bu kararla, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na dava açılmayacağı, davalının CHP Genel Merkezi olması gerektiğini de işaret etmiş oldu. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Kurultayı’nın iptali talebine ilişkin de “aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması” nedeniyle davanın usulden reddine karar vermişti.

RET KARARI KALDIRILDI

Davacıların avukatı Üregen sunduğu mazeretin kabulüne karar verilmesine rağmen duruşmanın tehir edilmesi yerine yokluğundan karar verilmesinin adil yargılama hakkının hukuki dinlenilmesi öğesinin ihlal edildiği, mahkemenin eksik incelemeyle karar verdiğini savunarak istinaf başvurusunda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunun incelemesini 17 Aralık günü yaptı. İstinaf Mahkemesi oybirliği ile başvuruyu kabul ederek, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verdi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Taraflara dün tebliğ edilen kararın gerekçesinde ise davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile ön inceleme duruşmasının yokluğunda yapılmasına karar verilerek tahkikat aşamasına geçilmesi, sadece CHP’nin avukatlarının beyanlarının alınması ve ardından karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı belirtildi. Kararda ayrıca, “taraflara tanınan açıklama yapma süresi dolmadan” 11 Eylül tarihli ön inceleme ve tahkikat duruşmaları tamamlanarak karar verilmesinin de doğru görülmediği ifade edildi.

YENİDEN GÖRÜLECEK

Bozma kararının ardından dosya tekrar Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek. Taraflar bir kez daha duruşmaya katılarak iddialarını, delillerini ve savunmalarını mahkemeye sunacak. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, “davanın konusuz kalması ve aktif husumet yokluğu nedeniyle” davanın reddine karar vermişti. Bu karara ilişkin de davacılar istinaf başvurusunda bulunmuştu.

ŞEHZADELER ZİYARETİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından önceki gün Şehzadeler Belediyesi’ne taziye ziyaretinde bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Hakan Şimşek ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen CHP Lideri Özel, Durbay’ın vefatının ardından ortaya koydukları tutum için teşekkür etti.

