CHP çoklu baro için AYM’ye gitti
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Altay, Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, “21 maddenin iptali için başvuru yaptık. Başvurumuzun kabul edileceğine eminim” dedi.
KURULDUĞU ŞEHRİN ADI
Türkiye Barolar Birliği (TBB) de avukat sayısı 5 binden fazla olan şehirlerde, en az 2 bin avukatın imzası ile yeni baroların kurabilmesine ilişkin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili dün kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Baroların kuruldukları şehrin isminden başka bir isim kullanmaları yasaktır. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca Türk Patent ve Marka Kurumu’na resmi yazı ile bilgi verilmiştir. Baroların tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, kanuna göre Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır. Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir” denildi.
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