CHP çoklu baro için AYM’ye gitti

KURULDUĞU ŞEHRİN ADI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de avukat sayısı 5 binden fazla olan şehirlerde, en az 2 bin avukatın imzası ile yeni baroların kurabilmesine ilişkin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili dün kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Baroların kuruldukları şehrin isminden başka bir isim kullanmaları yasaktır. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca Türk Patent ve Marka Kurumu’na resmi yazı ile bilgi verilmiştir. Baroların tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, kanuna göre Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır. Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir” denildi.