CHP Cizre’den başlıyor

CHP, Kürt kökenli vatandaşların ağırlıkta olduğu HDP ve AK Parti’nin milletvekili çıkardığı Doğu ve Güneydoğu illerine ağırlık veriyor. En son 2002 yılında vekil çıkardıkları Diyarbakır ile Van ve Muş’ta “sürpriz” yapacaklarını söyleyen CHP Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, milletvekili çıkaramadıkları ve üye sayısının düşük olduğu illere yönelik kurulan Doğu Masası’nı anlattı. Salıcı, özetle şunları söyledi:

AKİL İNSANLARLA BULUŞMA

“Doğu Masası kapsamında Kahramanmaraş’tan Ardahan’a 24 il var. Diyarbakır’ı doğrudan Genel Merkez’e bağladık. Geriye kalan 23 ilimizi ise 6 gruba ayırdık. Görevli arkadaşlarımız yöreyi iyi tanıyan, işin örgüt tarafıyla ilgili, bölgedeki sosyolojiye hâkim kişilerden oluşuyor.

Doğu Masası heyetleri, gittikleri illerde sokak sokak dolaşarak vatandaşlarla görüşecek, bölgenin akil insanları ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Doğu Masası’nda PM üyeleri ve milletvekilleri de görev alıyor. Bugün Cizre’ye gideceğiz. Orada partimize katılımlar olacak. Ardından Silopi’ye ve Hakkâri’ye geçeceğiz.”

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