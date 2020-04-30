CHP cezaevlerine dikkat çekti: 15 günde yüzde 606 artış

Çalışmayı yürüten Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, son 15 günde cezaevlerindeki korona vakalarının yüzde 606 arttığına dikkat çekerek, “Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 44 kişi, İzmir Buca Cezaevi’nde 65 kişide koronavirüs vakası olduğu ortaya çıkmıştır” dedi. Raporda şu bilgiler yer aldı:

780 ÇOCUK CEZAEVİNDE

“Cezaevleri sosyal mesafeyi koruma imkânının olmadığı, hijyenin en az olduğu kapalı kurumlardır. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunurken, 780 çocuk ise anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmaktadır.

VAKA SAYISI 120’YE ÇIKTI

Cezaevlerinde giderek artan risk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarından da takip edilebilmektedir. Vaka sayısının 120’ye çıktığı bilgisi yine Bakan Abdülhamit Gül tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Cezaevindeki ilk korona ölümü ise Samsun Bafra T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Yeter isimli hükümlüdür.”