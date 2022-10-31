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CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı

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#Çankırı#Polis#Mahkeme
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığına saldıran şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 11:46

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı'na yanıcı madde atarak saldırı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı ile kız öğrenci yurdunun bulunduğu binaya cumartesi günü saat 22.00 sıralarında yanıcı madde atılarak saldırı gerçekleştirildi. Çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken polis ekipleri, saldırıyla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çerkeş ilçemizde, bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi.

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#Çankırı#Polis#Mahkeme

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