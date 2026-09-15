CHP butlanda temyizden feragat etti

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Parti, mutlak butlan kararını temyizden feragat kararı verdi. Kararı duyuran CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gerekçelerini şöyle açıkladı: “Partimiz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi’nin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

ÖZEL EKİBİ TARAF OLAMAYACAK

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır. CHP; örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.”

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GÖZLER YARGITAY’DA

- CHP’nin ve CHP üyelerinin feragati ile sadece eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş’ın temyiz başvurusunun devam ettiği öğrenildi. Dosyadaki tüm tarafların temyizden feragati ya da yetkisizlik gibi bir durumda usülden reddedilecek. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) hükümleri uyarınca tarafların feragati halinde Yargıtay, “Temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine” karar verebilecek. Bu durumda, Yargıtay davanın esasına girmeyecek ve temyiz incelemesi de yapılmayacak. Dosya kapanacak.