CHP bugün kurultay iptalini görüşecek

Koronavirüsün yayılma riskine karşı birçok etkinlik iptal edildi. Bu çerçevede gözler, CHP’nin ay sonunda yapacağı ve 81 ilden binlerce partilinin katılacağı 37. Olağan Kurultay’a çevrildi. CHP MYK, geçen hafta kurultayı erteleme yönünde Parti Meclisi’nden (PM) yetki aldı.



KAFTANCIOĞLU’NA TEPKİ



Ancak bu arada CHP’nin İstanbul ve Mersin’de İl Kadın Kolu Kongresi’nin toplanması büyük tepkilere neden oldu. İstanbul’da eleştiri oklarını İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelten vatandaşlar tepkilerini Twitter’da “Canan Kaftancıoğlu tıp doktorudur ve kapalı alanda kongre yaptırıyor..”, “Neden? Neden uzmanlar ‘sosyal mesafe’ diye yırtınırken anlamamakta ısrar ediyorsunuz? Neden?” gibi mesajlarla dile getirdi.



GRUP TOPLANTISI İPTAL



İl kongreleri yapılsa da, CHP’nin haftalık grup toplantısının iptal edildiği duyuruldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından, “Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki MYK ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz” açıklaması yaptı.



GÖZLER MYK’DA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak MYK’da 37. Olağan Kurultay ile ilgili son karar masaya yatırılacak. Kurultayın ertelenmesi veya izleyici ve basına kapalı olarak yapılması seçenekleri değerlendirilecek. Ancak İstanbul’da İl Kadın Kolu Kongresi’nin yapılmasına gelen tepkileri de dikkate alarak, MYK üyelerinin büyük çoğunluğunun 37. Olağan Kurultay’ın daha ileri bir tarihe ertelenmesini istediği konuşuluyor. Aynı şekilde Kadın Kolları Kurultayı’nın da ertelenmesi bekleniyor.