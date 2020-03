CHP: Bu hafta sokağa çıkma yasağı olsun

‘BU HAFTA KRİTİK’ AÇIKLAMASI

“Bilim Kurulu üyeleri bu haftanın çok kritik olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle tedbir alınmadan geçen her dakika çok önemlidir. Bugün ertelediğimiz her tedbirin yarın çok daha ağır tedbirlerle telafi edilmek zorunda kalınacağı unutulmamalıdır. Bu musibeti ne kadar hızla bitirirsek, tahribatı, başta ekonomi olmak üzere, her alanda o kadar az olacaktır.

SAYILAR KAYGI VERİCİ

Ülkemizde salgının seyriyle ilgili açıklanan sayılar kaygı verici. Kümülatif tanı-test oranlarına bakıldığında durumun pek de parlak olmadığı görülüyor. Rakamlar ve salgının yayılma eğilimi ortada. İktidar sorumluluktan kaçabilir. Ancak sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamaz. İnsan hayatı en önemli öncelik olmalıdır. Madem Bilim Kurulu’nun üyeleri bu haftanın çok kritik olduğunu söylüyor, o halde ülke genelinde veya kritik illerde, en azından bu hafta, sokağa çıkma yasağı uygulamaktan çekinilmemelidir.

Devlet ne için var? Devlet bugünler için var. Devlet vatandaşlarının canını ve sağlığını, bugün korumayacak da ne zaman koruyacak?”