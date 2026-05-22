CHP bölünecek mi, yeni parti kurulacak mı? Ankara kulislerinde konuşulan 'EKİM Partisi' nedir?

CNN TÜRK spikeri Meltem Bozbeyoğlu, canlı yayında "İçişleri Bakanlığı'na bu isimde yapılmış bir başvuru bulunmuyor. Bu bir kulis bilgisi olarak yayıldı. Kulislere göre ihtiyaç halinde mevcut partilerden birinin adı Ekim Partisi olarak değiştirilecek. Ekim Partisi'nin adının Ekrem İmamoğlu'nun adından türetildiği düşünülüyor. İddiaya göre ilk hecedeki "Ek" Ekrem'i "İm" ise İmamoğlu'nu temsil ediyor" bilgisini aktardı.



Kulisleri değerlendiren Gazeteci Zeki Gümüş ise şunları söyledi:

"Bir partinin adı Ekim şeklinde değiştirilebilir yalnız akşam ki konuşmalarda Özgür Özel 'Partinin kapatılma durumunda yeni partiler tutar' dedi. Sanki bu durumda yeni bir parti kurulmayacakmış gibi bir tablo çizdi ama böyle bir gerçeklik söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu dinamiğiyle birlikte yeni bir partiye gidileceği açık bir şekilde görülüyor.

Hatırlanacağı gibi geçen sene çıkan 'Mutlak butlan çıkıyor' iddiaları sonrasında yedek parti gündeme gelmiş alternatif genel merkez binası bile hazırlanmıştı. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi ayrılmaya doğru giden bir yolu tercih edecek gibi duruyor."

ÖZGÜR ÖZEL: BABA OCAĞINDAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEYİZ

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Mutlak butlan" kararına karşı hukuken bir sonuç alınamazsa yedek partinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı öyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona asliye mahkemeleri falan karar veremez." yanıtını vermişti.