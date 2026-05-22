×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP bölünecek mi, yeni parti kurulacak mı? Ankara kulislerinde konuşulan 'EKİM Partisi' nedir?

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 11:28

CHP için mutlak butlak kararının çıkmasının ardından yedek parti iddiaları kulislerde konuşuluyor. Partinin isminin Ekrem İmamoğlu’nun kısaltması olarak 'EKİM Partisi' olacağı iddia ediliyor. Gazeteci Zeki Gümüş, CNN TÜRK canlı yayınında 'EKİM Partisi' iddialarını değerlendirdi. Zeki Gümüş, "Özel yeni bir parti kurulmayacakmış gibi bir tablo çizdi ama böyle bir gerçeklik söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu dinamiğiyle birlikte yeni bir partiye gidileceği açık bir şekilde görülüyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

CNN TÜRK spikeri Meltem Bozbeyoğlu, canlı yayında "İçişleri Bakanlığı'na bu isimde yapılmış bir başvuru bulunmuyor. Bu bir kulis bilgisi olarak yayıldı. Kulislere göre ihtiyaç halinde mevcut partilerden birinin adı Ekim Partisi olarak değiştirilecek. Ekim Partisi'nin adının Ekrem İmamoğlu'nun adından türetildiği düşünülüyor. İddiaya göre ilk hecedeki "Ek" Ekrem'i "İm" ise İmamoğlu'nu temsil ediyor" bilgisini aktardı.

Kulisleri değerlendiren Gazeteci Zeki Gümüş ise şunları söyledi:

"Bir partinin adı Ekim şeklinde değiştirilebilir yalnız akşam ki konuşmalarda Özgür Özel 'Partinin kapatılma durumunda yeni partiler tutar' dedi. Sanki bu durumda yeni bir parti kurulmayacakmış gibi bir tablo çizdi ama böyle bir gerçeklik söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu dinamiğiyle birlikte yeni bir partiye gidileceği açık bir şekilde görülüyor.

Haberin Devamı

Hatırlanacağı gibi geçen sene çıkan 'Mutlak butlan çıkıyor' iddiaları sonrasında yedek parti gündeme gelmiş alternatif genel merkez binası bile hazırlanmıştı. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi ayrılmaya doğru giden bir yolu tercih edecek gibi duruyor."

CHP bölünecek mi, yeni parti kurulacak mı Ankara kulislerinde konuşulan EKİM Partisi nedir

Gözden KaçmasınAbdulkadir Selvi yazdı: Mutlak butlan CHP’yi böler miAbdulkadir Selvi yazdı: Mutlak butlan CHP’yi böler miHaberi görüntüle

ÖZGÜR ÖZEL: BABA OCAĞINDAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEYİZ

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Mutlak butlan" kararına karşı hukuken bir sonuç alınamazsa yedek partinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı öyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona asliye mahkemeleri falan karar veremez." yanıtını vermişti.

Gözden KaçmasınCHPde iki farklı bakış, iki farklı beklenti: Yargıtay hangi kararı verecekCHP'de iki farklı bakış, iki farklı beklenti: Yargıtay hangi kararı verecek?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!