×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Bilgi İşlem Sorumlusu#Yolsuzluk Soruşturması
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 11:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E 'Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

SANDIK VERİLERİNE USULSÜZ ERİŞİM SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri' ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Bilgi İşlem Sorumlusu#Yolsuzluk Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!