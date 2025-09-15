×
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Kılıç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Eylül 15, 2025 19:21

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e 'hakaret' suçundan gözaltına alındı. Kılıç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında soruşturma başlattı. Kılıç, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç'ın savcılıkta ifadesi alındı. Daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

