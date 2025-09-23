CHP'de Berhan Şimşek için ihraç istemi

Haberin Devamı

CHP İstanbul Eski İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek resmi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

"GÖREVİNİ YAPMAYAN CHP GENEL MERKEZİDİR"

Berhan Şimşek, yaptığı basın açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir.

Sayın İmamoğlu, ben senin abinim ilçe Başkanlığını yaptım. Beraber çalıştık ayrıca tanışırız. Tatillere gittik, çocuklarımızla abin olarak geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İkincisi partim için, üçüncüsü ülkem için geldim buraya.

Yazılan çizilen ortaya dökülenlerden eğer herhangi bir şey çıkmayacaksa seni cezaevinde genel başkan seçelim. Bunlardan bir şey çıkmayacaksa gel seni genel başkan seçelim.

Kamuoyunun arkamıza alırız daha etkin bir şekilde hakkımızı savunuruz. Ama dedim eğer bu yazılan çizilenlerden ortaya bir şey çıkacaksa şu anki durumda İmamoğlu olarak seni, kurum olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesini bağlar.

Ama CHP Genel Başkanı olduktan sonra bunlar ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin yara almasını istemem dedim. Bana tek cevabı şu oldu. Özgür'ü tartışmayalım, konuşmayalım dedi. Ben bunu da yaptım.

Televizyonlara çıkmıyorum değerli arkadaşlar özellikle katılmıyorum, sizin de bilginiz dahilinde önceden haftada iki gün çıkıyordum anlatıyorduk. Gürsel beyin bu sürecinden sonra basında çıktı. Sayın eski il başkanları Gürsel beyle beraber ile gelecekler. Arkadaşlarla değerlendirme yaptım bu doğru bir şey olmadı.

"KANUN BÖYLE BİR GÖREV VERDİ GÜRSEL TEKİN'E"

Kanun, yasa böyle bir görev vermiştir Sayın Gürsel Tekin'e. Bizim burada yapmamız gereken asli görevimiz bu binada bizim terimiz var, emeğimiz var, biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu.

Bizim asli görevimiz büyüğümüz olarak Ali Özcan abi, Özgür Çelik kardeşimizden bir randevu alsın. Bu işi barışa getirelim. Partiyi pavyona düşürdük, masalara, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise partilileri birbirine düşürme noktasına geldik.

"RANDEVU VERMEDİLER"

Ali abiyle buluştuk. Buraya geleceğiz ziyarete. Ali abi dedi ki, 'şimdi bir şey söyleyeceğim öfkeleneceksin?' 'Nedir abi' dedim, Bana randevu verdiler. Sana randevu yok. Niye Genel Başkan adayı olmuşum.

Benim adaylığımla ilgili benden bahsettiler. Bende mesaj attım arkadaşların böyle bir çağrısı var ben de değerlendiriyorum diye. Ondan sonra buna karar vereceğiz diye. Ali abiyle olan il ziyaretimizde Barış'la olan programa bağlandı. Ali abiyi kabul ettiler bizi kabul etmediler dedim. Bunun ötesinde bir tek yerde partinin aleyhine tek bir söz ağzımdan çıkmadı benim.

Dur durak bilmeden ne yapıyorlar? Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyorlar. Niye gelir aday olursa tedbirli kesin ihraç kararı ile 68 B bendinden tüzüğün ben aday olamıyorum."