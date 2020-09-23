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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP, Berberoğlu’nun vekilliğinin iadesini istedi

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
CHP, Berberoğlu’nun vekilliğinin iadesini istedi
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CHP yönetimi, milletvekilliği düşürülen ancak Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) “hak ihlaline uğradığına” karar verilen eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun TBMM üyeliğinin iadesi talebiyle, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu.

TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran’da yapılan bildirimin “geçersiz kaldığını” savunan CHP kurmayları, Anayasa’daki “İptal kararları geriye yürümez” ilkesini ise 4 gerekçeyle çürütmeye çalıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dün Meclis Başkanı Şentop’u ziyaret ederek taleplerini ilettiler. Şentop’a, “Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği görevine devamını sağlamakla yükümlüsünüz” diyen CHP’li yöneticiler, dilekçelerinde “AYM kararı yeni bir hukuki durum yarattığından, TBMM 1 Ekim günkü oturumunda, Genel Kurul’da okunmak suretiyle, 4 Haziran günlü beyan edici işlem geçersiz kılınmalıdır” görüşünü vurguladı.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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