CHP, Berberoğlu’nun vekilliğinin iadesini istedi

TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran’da yapılan bildirimin “geçersiz kaldığını” savunan CHP kurmayları, Anayasa’daki “İptal kararları geriye yürümez” ilkesini ise 4 gerekçeyle çürütmeye çalıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dün Meclis Başkanı Şentop’u ziyaret ederek taleplerini ilettiler. Şentop’a, “Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği görevine devamını sağlamakla yükümlüsünüz” diyen CHP’li yöneticiler, dilekçelerinde “AYM kararı yeni bir hukuki durum yarattığından, TBMM 1 Ekim günkü oturumunda, Genel Kurul’da okunmak suretiyle, 4 Haziran günlü beyan edici işlem geçersiz kılınmalıdır” görüşünü vurguladı.