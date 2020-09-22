CHP Berberoğlu için Şentop’la görüşecek

CHP’nin dün video konferansla yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra gündemi değerlendiren Öztrak, şunları söyledi:

ŞENTOP’LA TOPLANTI

“AYM, oybirliğiyle aldığı kararla arkadaşımız Enis Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Buna ne sebep olmuştur; milletvekilimizin dokunulmazlığını görmezden gelerek hukuksuz biçimde sürdürülen yargı sürecinin sonunda verilen hukuksuz karar ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda AYM’ye yapılan müracaatın sonucu beklenmeden okutulmasıdır. Bu, yürütmenin yasama üzerinde kurduğu vesayetin göstergesidir. Şimdi Sayın Şentop’a düşen bir görev vardır. Acilen milli iradeye sahip çıkmak, milletvekilimizin TBMM’ye dönmesini sağlamak. Bunu yapmazsa TBMM’yi sarayın emrine sokan bir TBMM Başkanı olarak tarihteki yerini alacaktır. Önerilerimizi kendisine vermek amacıyla toplantı talep ettik. Üç arkadaşımız kendisine gidecekler. Beklentimiz milletvekilimizin milletvekilliğinin bir an önce iade edilmesi suretiyle bu milli irade gaspının önüne geçilmesidir.

AYM BAŞKANI’NA GÖZDAĞI

İçişleri Bakanı AYM kararını beğenmedi, AYM Başkanı’na kendince gözdağı verdi. Ya bu ne cüret. Sokaklar bisikletle gezilemeyecek kadar güvensiz ise bu kimin suçu? Başta güvenliği sağlamakla görevli İçişleri Bakanı’nın suçu. Ne zamandan beri atanmış bakanlar AYM Başkanını tehdit etmeye başladılar?”