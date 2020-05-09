CHP başvuruyu erteledi

CHP’li hukukçular, kapsam açısından itiraz ettiği İnfaz Yasası düzenlemesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) içerik yönünden yapacağı başvuruyu görüş ayrılıkları nedeniyle erteledi. CHP’li hukukçular “eşitlik hakkı” yönünden yapılacak başvurunun AYM tarafından kabul edilmesi durumunda kamuoyunda tepkilere neden olabilecek bazı suçların da infaz kapsamına gireceği endişesi yaşıyor.

YENİ FORMÜL ARAYIŞI

“Eşitlik hakkı” başlığı CHP’li hukukçular arasında tartışmaya neden oldu. Bazı hukukçular “eşitlik hakkı” çerçevesinde yapılacak başvurunun AYM’de kabul edilmesi durumunda, yapılacak tahliyelerin CHP’nin kırmızı çizgilerini geçebileceğini savunarak, tahliyelerin tepkilere neden olabileceğini dile getirdi. Kapsamın genişletilmesi halinde silahlı terör eylemlerine karışanlar, adam öldürenler, kadın ve çocuk istismarcıları ile uyuşturucu baronlarının da infazdan yararlanabileceği belirtildi. Bu nedenle CHP’nin hukukçuları sadece düşünce ve ifade ile ilgili suçların kapsama alınacağı yeni bir formül arayışına girdi.

ÖZEL VE ÖZKOÇ HAKKINDA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP grup başkanvekilleri Özel ve Özkoç hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’dan soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Altun’un avukatının 6 Mayıs 2020’de başsavcılığa Özel ve Özkoç hakkında şikayette bulunduğu bildirildi. Şikâyet dilekçesi kapsamında Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020’de yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberi müteakiben sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle soruşturmaya başlandığı belirtildi. Altun’un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla bulunduğu suç duyurusu dilekçesinde, gerçek dışı iddialarla onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edildi.