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ANKARA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

'CHP başka alemde yaşıyor'

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'CHP başka alemde yaşıyor'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

(Salgınla mücadele) CHP’den ‘Türkiye en kötü yöneten ülkedir’ açıklamaları oldu. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar. Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu.

(Çıplak arama iddiaları) Cezaevlerindeki ve diğer yerlerdeki arama prosedürleri AİHM kararlarına, anayasa kararlarına uygun şekilde yapılıyor. Hiç kimse boş yere adliyeyi, güvenlik teşkilatlarını zan altında bırakan haksız hukuksuz işlere girmesin. İftira mekanizmasına dönüşmüş bazı sosyal hesaplar, siyasetçiler var. Onlar zaten iflah olmaz.

(AİHM’in Demirtaş kararı) Sıcak bir karar. Hukuk sistemimiz değerlendirecektir."

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