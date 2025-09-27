×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP Başiskele kongresinde kavga

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Başiskele#CHP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 16:05

Kocaeli'de CHP Başiskele ilçe kongresinde, başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga partililer ve divan tarafından yatıştırıldı.

Haberin Devamı

Kocaeli Başiskele'deki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı. Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.

CHP Başiskele kongresinde kavga

Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

CHP Başiskele kongresinde kavga

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Başiskele#CHP

BAKMADAN GEÇME!