‘CHP bal gibi yönetir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin “Ne darbesi kardeşim. Geçti onlar. Kimse yemiyor artık bu numaraları. Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında özetle şunları söyledi:

VAKA SAYISINDA ABD’Yİ GEÇTİK

“Türkiye farklı bir sürecin içinde evrilmeye başladı. Sıkıntılı bir tablo var. Tümüyle yönetim erkini kaybetmiş bir siyasal iktidar ile karşı karşıyayız. Kontrolünü kaybetmiş, Türkiye’yi yönetemiyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Karadeniz’den başladılar; kalabalık kongreler. Defalarca söyledik bunlar yanlış diye. CHP kurultayı nasıl oldu? Kurultayı yapmadan Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdık. Diyorlar ya ‘CHP gelse memleketi yönetir mi?’ Bal gibi yönetir, adaletle yönetir, açlık olmaz, sefalet olmaz. Bir de Bilim Kurulu var. Memlekette 4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD’yi geçtik. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur.

BAHÇELİ DE DESTEK VERİYOR

Ahali felaket vaziyette. Bu mudur devleti yönetmek, halkçı olmak, milliyetçi olmak? Aynı şeyi Bahçeli’ye de soruyorum. Bu tabloya Bahçeli de destek veriyor. Ülkücü kardeşlerimin çok rahatsız olduklarını da gayet iyi biliyorum. Bahçeli, bütün bu yoksulluğun değirmenine su taşıyan kişidir. Sevgili ülkücü kardeşim, hiç meraklanma ben milliyetçiliğin ne olduğunu Bahçeli’ye de dünyaya da göstereceğim.

Defalarca sordum, Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar dolar nereye gitti? Bu sorunun cevabını alabilmiş değilim.

‘MONTRÖ GÜVENCEMİZDİR’ DESEYDİ

Montrö Sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı, tık yok. Emekli amiraller açıklama yaptı, mal bulmuş mağribi gibi ‘vay efendim yeniden darbe’. Ne darbesi kardeşim. Ne paranoyası kardeşim bu. Esnafın, çiftçinin derdi dile gelmesin, işsizlik sorunu konuşulmasın, çiftçi sorunuyla baş başa kalsın. Milletin dikkatini başka bir yere çekelim. Koro halinde. Zaten bunlar daha önce gazetelerde yazıldı, televizyonlarda söylendi. Sen çıkıp en baştan ‘ne Montrö Sözleşmesi, ne Lozan’ı kardeşim, Lozan da, Montrö de bizim güvencemizdir, Türkiye’nin güvencesidir’ desen zaten bir şey olmayacak. Sesini çıkarmıyorsun. Kalkıyorsun ondan sonra da ‘vay efendim nasıl olur bu, bunlar darbeci’. Yok kardeşim. Geçti onlar. Millet de yemiyor artık bu numaraları. ‘Kardeşim ben açım aç’ diyor.

EMEKLİLER NEREDE DARBE YAPMIŞ

Adam bir de emekli amiral. Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç görmedi ve duymadı. Yargıtay’a, ‘Siz de bir bildiri yayınlayın’... Hepsi esas duruşta. Ya ben esas duruş askerlikte olur diye bilirdim, bu sivil darbeden sonra sivil hayatta da esas duruş başladı. Onlar bir açıklama yaptı. Danıştay’a bir telefon, üniversiteye, şuraya telefon, sizler de açıklama yapın. Millet diyor ki ‘kardeşim bırak bağırmayı, bırak suçlamayı, sandığı getir’ diyor.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara