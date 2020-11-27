CHP, Bakan Kurum’la masada buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, partisinin depreme karşı atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. CHP’li Torun ile Bakan Kurum’un görüşmesi dün gerçekleşti ve yaklaşık 45 dakika sürdü. Torun, Kurum’a, CHP’nin depremle ilgili kanun teklifleri ile İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin deprem konusundaki çalışma raporlarını iletti. Görüşmede, iktidarın, yerel yönetim yasalarında değişiklik hazırlığı da gündeme geldi. Torun, vatandaşa en yakın hizmet kurumları olan belediyelerin pandemi sürecinde büyük mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, belediyelerin yetki ve gelirlerinin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Torun, yerel yönetimlerle ilgili yeni yasaların, sorunların çözülmesine odaklanan anlayış ve ortak akılla hazırlanmasının önemini de vurguladı.

DEPREM REKABET ALANI DEĞİLDİR

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Torun şunları söyledi: “Deprem siyasi rekabet alanı değildir. Şehirlerimizi deprem riskine karşı hazırlamak siyaset kurumunun kaçamayacağı bir sorumluluktur. Bu konuda yerel yönetimlerle merkezi hükümetin işbirliği tercih değil zorunluluktur. Bu konuda tüm yerel yönetimlerimizle birlikte üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek, partimizin depreme hazırlık konusunda atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştık. İktidarın yapıcı önerilerimizi dikkate almasını ve sorunların çözümüne yönelik acil adımlar atmasını bekliyoruz. CHP olarak görüşümüz şudur: Hiçbir proje insanımızın canını korumaktan daha önemli değildir.”