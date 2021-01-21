CHP: Ayrışmanın ayrılana da partimize de faydası olmaz
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı ve CHP’li bazı milletvekillerinin bu partiye geçeceğine ilişkin iddialarla ilgili, “Siyasette herkes kendi yolunu kendi çizer ama CHP’de bu zor günlerde vatandaşlarımızla çok güçlü bağlar kurulurken, bu tür ayrışmaların ayrılanlara da, partimize de bir faydası olmaz” dedi.
Altay şunları söyledi:
“Düşüncelerini birbirinin yüzüne söylemeyenlerin parti ile ilgili de olsa mektupla görüşmesi diye bir usul yoktur. Siyasette herkes kendi yolunu kendi çizer ama CHP bu zor günlerde milletle, vatandaşlarımızla tam uyum içinde, dayanışma, güçbirliği içinde 83 milyonun güven ve tercihine, inancına mazhar olmuşken, vatandaşlarımızla çok güçlü bağlar kurulurken, bu tür ayrışmaların ayrılanlara da, partimize de bir faydası olmaz ama takdir kendilerinindir. Böyle bir parti kurulması söz konusu olursa, ben sadece başarılar diler, geçerim.”
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