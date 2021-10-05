CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’a darp suçlaması

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CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber,CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’a yönelik iddialar ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

CHP’den henüz bir açıklama yapılmadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iki genel başkan yardımcısını bu konunun araştırılması için görevlendirdi. Bu isimler Gülizar Biçer Karaca ve Muharrem Erkek. İddiaya göre dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin yıldız danışmanına şiddet uyguladı. Olaya koridorda odası bulunan diğer milletvekilleri müdahale etti. Kadın danışman bölgeden ayrılırken elimde ses kayıtları var diye iddiada bulundu.



DANIŞMANDAN CHP'Li VEKİLE ŞİKAYET



İlk etapta şikayetçi olmadığı için emniyet ekipleri bir tutanak tutmadı. Sonrasında ise hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Hüseyin Yıldız’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Koridorda odası bulunan milletvekilleri şiddet görmediklerini var ise de oda içerisinde olabileceğini belirtti. Olayın aslı araştırılacak. Hüseyin Yıldızı aradığımızda ise ulaşamadık.