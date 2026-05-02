CHP Antalya ‘Kocabıyık’ şaşkını

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:00

KAMUOYUNDA “İlave TV” adlı YouTube kanalıyla tanınan Arif Kocabıyık’a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti rozeti taktığı fotoğrafın yankıları sürüyor.

Tepkiler üzerine CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, sosyal medya mesajlarıyla tartışma yaratan Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerinin durdurulduğu belirtildi. Antalya Elmalı doğumlu Kocabıyık’ın grup toplantısına katılarak üyelik başvurusu yapmasından ve Genel Başkan Özel tarafından kendisine rozet takılmasından, CHP Antalya örgütünün haberdar olmadığı ortaya çıktı. Tartışma yaratan fotoğrafın ardından Hürriyet’e konuşan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, sürece hiçbir şekilde dahil olmadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ankara’ya gitmiş, bu işi yürütmüş. Bizim de haberimiz yok. Referans falan olmadık. Genel Merkez’in, Genel Başkan’ın takdiri. Ben de sizin gibi televizyondan gördüm.”     

