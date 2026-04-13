CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’a tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 şüpheli 9 Nisan’da gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İZBETON A.Ş. üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından soruşturma yürütülerek, 10 şüpheli yönünden operasyon icra edilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Ümit Erkol ve 8 şüpheli tutuklandı.

ÖZEL’DEN ERKOL’UN TUTUKLANMASINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir.”