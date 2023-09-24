CHP Ankara İl Başkanı Seçilen Ümit Erkol, İmamoğlu ile Özel'i hedef aldı: Batan gemiden birer birer atladılar

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde il kongreleri devam ediyor. Bazı illerde gergin anlar yaşanmıştı. Yapılan Ankara il kongresinde iki aday yarışırken, oylama sonucunda Kılıçdaroğlu'na yakın isim Ümit Erkol 340, Sercan Çığgın ise 241 oy aldı.

"BATAN GEMİDEN BİRER BİRER ATLADILAR"

Kongrenin galibi Ümit Erkol, yaptığı konuşmada isim vermeden 'değişim' talebini dile getiren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Değişim isteyenleri 'batan gemiyi terk etmekle' suçlayan Erkol "Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler. Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz." dedi.

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SADULLAH ERGİN ELEŞTİRİSİ

Ümit Erkol, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerini Sadullah Ergin'in yer aldığı liste üzerinden sürdürdü. Erkol, Özel'in hem bu listenin mimarı olduğunu hem de yenilikçiyim dediğini ifade etti.

Erkol, konuşmasında "Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin'i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, 'Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.' yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok. İnsan bırakmayı bilmeli vallahi bilmeli. 5 dönem vekillik yapmış, bırakacak. Ne zaman bırakacaksın? Bırakın o zaman, bırakın kurtulsun millet. Tarih bugün karşınıza yenilikçi diye çıkanları CHP'den sağ bir sapma olarak damgalayacak ve çöplüğe gönderecek." dedi.