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CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday çıkmasını bekliyoruz

#CHP#Ali Hikmet Akıllı#Kılıçdaroğlu
CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Kemal Kılıçdaroğlunun aday çıkmasını bekliyoruz

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Biz 6'lı masaya aday olarak Kemal Kılıçardaroğlu'nun çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte denklemin, genel başkan lehine gelişmesini bekliyorum" dedi.

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CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, basın toplantısı düzenledi. Akıllı, seçim güvenliği noktasında yaptıkları çalışmaları anımsatarak, Ankara’da 11 bin 200 sandıkta 40- 45 bin kişinin hazır bulunacağını söyledi. Akılı, haziran sonu itibarıyla sandık görevlilerinin, okulda görev alacak hukukçuların, bu sistemin nakliyesini sağlayacak ekiplerin belirlenmiş olacağını kaydederek, "Her bölgede seçim koordinasyon kurulu kuruyoruz. Seçim denetimi olan partililerimiz yer alacak bu koordinasyon kurulunda. Sandık güvenliği konusunda her sandık başında görevlimiz olacaktır. Islak imzalı sonuçlar partimize teslim edilecektir. Seçim güvenliğini Ankara’da sağlayacağımızın sözünü vermek isterim" dedi.

CHP İl Başkanı Akıllı, '6'lı masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini anımsatarak, "Elbette adayı 6’lı masa belirleyecek ama ben il başkanı ve yönetim kurulu; Ankara örgütü adına, diyebilirim ki bizim adayımız sayın genel başkanımızdır. 6'lı masaya önerimiz budur. Biz 6'lı masaya aday olarak Kemal Kılıçardaroğlu’nun çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte denklemin genel başkan lehine gelişmesini bekliyorum. Sayın genel başkanın seçilmekle ilgili bir problem yaşayacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

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#CHP#Ali Hikmet Akıllı#Kılıçdaroğlu

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