CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Adayımız Kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu için açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, partisinin aday önerisini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Akıllı, dün kahvaltılı basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

ÜLKÜCÜLERLE DE SORUN KALMADI

“Doğu’da daha çok oy alan partinin seçmenleri bakımından bir problem olacağını görmüyoruz. Kendisini milliyetçi ya da Ülkücü olarak tanımlayan kesimle ilgili de bir sorun kalmadığı kanaatindeyiz. Saha gözlemlerimize dayanarak söylüyorum bunu. Kemal Bey’in adaylığındaki engelle ilgili mesele çok çirkin ve Türkiye’de aşılmış görünüyor o bakımdan. Sonuçta toplumun yüzde 100 oy vereceği iddiasında değiliz ama Sayın Genel Başkanımızın seçilmekle ilgili bir problem yaşayacağı kanaatinde değiliz. Sahada da çok iyi durumdayız.

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45 BİN KİŞİLİK SEÇİM ORDUSU

Seçim ve sandık güvenliği çok önemli. Ankara’da yaklaşık olarak 40-45 bin kişiyi mobilize edeceğimiz bir seçimden söz ediyoruz. Bizim en önemli hazırlığımız öncelikle buna yönelik. Haziran ayı sonu itibarıyla da bitirmeyi planlıyoruz. Sandık görevlileri, kat sorumluları, okul sorumluları, o okulda görev yapacak hukukçular, okul bilişim sorumluları, bu sistemin iaşesini ve nakliyesini sağlayacak ekipler bunların kurulması çalışmasını yapıyor. Eski ilçe başkanlarımız, eski vekillerimiz, eski il başkanlarımızın da bulunacağı bir seçim koordinasyon kurulu kuruyoruz. Sonra Ankara’yı koordine edecek vekillerimizin de içinde olacağı, Parti Meclisi üyelerimizin, YDK üyelerimizin içinde olacağı bir seçim koordinasyon kurulu oluşturuyoruz.”