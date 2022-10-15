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CHP altı madde için AYM’ye gidiyor

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#CHP#Engin Altay#AYM
CHP altı madde için AYM’ye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni Basın Yasası’nın iptali amacıyla Anayasa’nın en az 6 maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

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Altay, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Niye gideceğiz AYM’ye? Anayasa’nın 22, 25, 26, 28, 12 ve 2’nci maddelerine bu yasa açıkça aykırı. Yani, haberleşmenin engellenemeyeceği, gizliliğine dokunulamayacağı ilkesine, düşünce ve kanaat hürriyetine, basın hürriyetine, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanamayacağı hükmüne ve devletin niteliğine...

TEPEMİZDE BİR DRON

Bilgi Teknooljileri Kurumu, zoom toplantılarımızı, WhatsApp’ımızı, internetimizi; kim internette nereye girdi, nereye çıktı... Hepsinin tepesinde bir dron, cep telefonunun içinde bir kamera var, hayırlı olsun. BTK üzerinden sosyal medya özgürlüğü bitiyor. Bant daraltacak. Bir internet sitesi Erdoğan’ın bugün yaptığı konuşmayı yayınlamadı mesela, BTK o sitenin bandını yüzde 90 daraltacak. Sarayın savcıları da bizim peşimize düşecek. Muhalefetin il başkanlarının, ilçe başkanlarının, taşra teşkilatı yöneticilerinin de... Savcılar elinde bir mercek, muhalefetin peşine düşecek; nerede ne söyledi diye.”

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#CHP#Engin Altay#AYM

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