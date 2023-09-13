×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde gerginlik! CHP'li Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#CHP#Burcu Köksal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 15:32

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşanırken, gerginliğe dayanamayarak bayılan Köksal’a sağlık görevlileri müdahale etti.

Haberin Devamı

Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin." dedi. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırdı.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresinde gerginlik CHPli Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Yaşanan gerginlik sırasında "Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon'dan kazıyacağım diyor" ifadesini kullanan Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diye seslendi.
CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresinde gerginlik CHPli Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Haberin Devamı

Bu sırada Köksal, baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Köksal, partililerin yardımıyla salondan çıkarıldı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresinde gerginlik CHPli Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#CHP#Burcu Köksal

BAKMADAN GEÇME!