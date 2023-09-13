CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde gerginlik! CHP'li Burcu Köksal baygınlık geçirdi

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Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin." dedi. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırdı.

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Yaşanan gerginlik sırasında "Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon'dan kazıyacağım diyor" ifadesini kullanan Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diye seslendi.

Bu sırada Köksal, baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Köksal, partililerin yardımıyla salondan çıkarıldı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.