CHP aday için bina arıyor

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ALTILI Masa Cumhurbaşkanı adayı ismi üzerinde karar aşamasına yaklaşırken CHP de lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına kesin gözüyle bakarak bir ‘aday binası’ arayışına başladı.

Kampanya merkezi için önce, CHP Parti Okulu ve Ankara İl Başkanlığı’nın yer aldığı Çevre Sokak’taki eski genel merkez gündeme geldi. CHP kaynakları Hürriyet’e, “Evet, bir ara gündeme geldi ancak sonra yeni bina arayışına girildi. Masa ortaklarının seçim kampanyalarıyla ilgili uzman ekipleri ortak çalışma yapacak. Genel Başkanımızın adayın sadece bir partinin değil masanın ortak adayı olduğu söylemleri de düşünülürse bu hassasiyet gözetilmiş olabilir. Bina arayışları sürüyor” dedi.

Ortak açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığı da, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” sözleriyle tartışmaya açıldı. 6’lı Masa kaynakları, “Bu konudaki hukuksuzluğun farkındayız, itirazımızı da dillendiriyoruz ancak seçimlerde bunu bir politik argüman olarak kullanmak istemiyoruz. Bu konu üzerinden bir mağduriyet algısı yaratılmasına da izin vermeyeceğiz, bu işi sandıkta halletmek istiyoruz” diye konuştu.

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‘İÇ KABİNE’ GÜNDEMDE

Bu arada kulislerde, liderlerin kabinede yer almamaları halinde ‘iç kabine’ olarak nitelendirilen istişare kurulunun gündeme geleceğinden söz ediliyor. Cumhurbaşkanının önemli kararlarda iç kabine gibi görev üstlenecek liderlere danışacağı vurgulanıyor.

PAÇACI’NIN İSTİFASI: ‘MERAL HANIM İSTİFAYI MASADA OKUDU’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını hedef alan değerlendirmeleri nedeniyle önceki günkü toplantı sırasındaki istifasına ilişkin de kulislere çarpıcı bilgiler yansıdı. Bu konuda “Meral Hanım açıklamadan toplantının hemen öncesinde haberdar oldu ve tepkisini de Paçacı’ya yansıttı. Paçacı’nın toplantı sırasında kendisine ulaşan istifa açıklamasını da masada liderlere okudu” bilgisi yansıdı. Kaynaklar, toplantıda bu konuda ayrıca bir değerlendirme olup olmadığı sorularına karşılık da, “Meral Hanım’ın tavrı yeterince güçlü bir mesajdı” yorumunu yaptılar.