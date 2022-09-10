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CHP 99’uncu yaşını kutluyor: Geri adım yok

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Çanakkale
CHP 99’uncu yaşını kutluyor: Geri adım yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz zaten. Her CHP’li cesur olmak zorunda. Geri adım bizim kitabımızda yok. Sonuna kadar kararlılıkla mücadele” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin zengin olma değil hizmet alanı olduğunu belirterek, cebini dolduranlarıdemokratik yollarla halkla birlikte tasfiye edeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 99. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan Parti Meclisi toplantısı öncesi şunları söyledi:

DEVLET BİR KİŞİYE TESLİM EDİLEMEZ

“Bir devlet, bir kişinin iradesine teslim edilemez. Yedi düvele karşı mücadele edip, orayı geçilmez kılanlar orada yatarken, bir kişinin iradesiyle aynı kuvvetler gelip, İstanbul’u işgal ediyorlar. Onun için bir kişinin iradesinin hangi felaketlere yol açtığını öğrenmek istiyorsanız, Çanakkale’ye bakacaksınız.

CHP 99’uncu yaşını kutluyor: Geri adım yok

Genç üyelere rozet taktı.

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YAŞAMIMIZDA KORKU OLAMAZ

Tarihin bize yüklediği ciddi bir görev var. Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz zaten. Her CHP’li cesur olmak zorunda. Hiçbir güce boyun eğemeyiz biz. Bizim mücadelemiz bir hak, bağımsızlık aynı zamanda bir halk mücadelesidir. Geri adım bizim kitabımızda yok. Mücadele ise sonuna kadar kararlılıkla mücadele. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayız. Ona insan olarak bakarız ve sorunlarını çözmek için her çabayı gösteririz.”

99 GENÇLE ANITKABİR’DE ATA’YA SÖZ: İKTİDAR OLACAĞIZ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. kuruluş yıldönümünde 99 genç ve Parti Meclisi üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Gençlerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen CHP Lideri, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, tam 99 yıl önce savaş meydanlarında kurduğun CHP’nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız. Huzurunda milletimize söz veriyorum, partimizin ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ebedi istirahatgâhını, Türkiye’yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz.”

HDP YANITI: YOK KARDEŞİM YOK İŞTE

- Kılıçdaroğlu, önceki gün Ankara Nallıhan’da HDP sorusuyla karşılaştı. Nallıhanlı bir kanaat önderi, “HDP 6’lı masanın neresinde?” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu da ittifak ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın aynı soruyu yanıtlarken kullandığı, “HDP diyorlar, masanın altına bakıyorum, sağına bakıyorum, soluna bakıyorum yok” ifadesini anımsatarak, “Yok kardeşim yok işte” dedi.Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresine ret gerekçesine ise yabancı askerin gelme olasılığını gösterdi.           Turan YILMAZ/ANKARA

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Çanakkale

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