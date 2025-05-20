CHP 86 milyonun kardeşliğini savunuyor

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Gündoğdu Meydanı’nda “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla gerçekleştirilen mitingde kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Milli Mücadele’nin yaşayan açık hava müzesi olduğunu belirtti. Milli Mücadele’nin Lozan Antlaşması ile taçlandığını vurgulayan Özel, “Milli Mücadele’de o azmi gösterenlerin arasında bu milletin, bu ülkenin tüm renkleri vardı. Bugün bu meydanda Türkiye’nin tüm renkleriyle bir aradayız” diye konuştu. Özel, geçmişten bu yana özgürlük mücadelesinin meşalesini hep gençlerin yaktığını dile getirdi.



CHP TUTARLILIK İÇİNDE



86 milyonun barışını, kardeşliğini savunan bir parti olduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti.



“Son dönemde ‘Terörsüz Türkiye’ diyorlar. ‘Siz buna ne diyorsunuz’ diye soruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel bir tutarlılık içinde Türkiye’de teröre kimden gelirse gelsin karşı olmuştur. Hem de her türlü şiddete karşı olmuştur. Biz, hem Kürt sorununun varlığını hem de terörün bitmesini savunurken ‘illaki Meclis’ dedik, ‘şeffaflık’ dedik. ‘Mutlaka mutabakat aranmalı, toplumsal mutabakat sağlanmalı’ dedik. ‘Meclis dışındaki pazarlıkları doğru bulmayız’ dedik’. Şimdi nihayet bize saldıranlar dönmüşler dün komisyon teklifi açıklıyorlar. Elbette bir kişinin dediği gibi olmayacak, bir siyasi lider çıkıp da koskoca Gazi Meclis’e istikamet dayatmayacak. ‘Terörsüz Türkiye’yi savunurken tam bir demokrasi için mücadele etmeliyiz. Bunun için terörsüz ve demokratik bir Türkiye komisyonu kurulmalıdır. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ümit Özdağ, üç genel başkan bir an önce serbest bırakılmalı.”



YASAKSIZ TÜRKİYE



İktidar olduklarında Türkiye’yi gençlerle birlikte yöneteceklerini de kaydeden Özel “Gençlere yasakların yasak olduğu bir Türkiye vaat ediyoruz. Vize sorununu kökten çözeceğiz, bu ülkeyi gençlerin ülkesi yapacağız. Yasaksız ve vizesiz Türkiye’yi iktidarımızın ilk yıllarında hayata geçireceğiz” diye konuştu.



19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ankara’da düzenlenen gençlik yürüyüşüne katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Atatürk, bir askerdi ve son derece rahat bir şekilde Cumhuriyet’i askerlere emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Cumhuriyet’i gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara’da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar. Ülkede tek adam rejminden demokrasiyi kurmuş bir parti var; CHP. O demokrasiden yararlanıp iktidara gelmiş, şimdi bir tek adam rejimini kalıcılaştırmaya çalışan, bir mücadele veren bir parti var. O da maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi. Buradan Adalet ve Kalkınma Partili gençlere sesleniyorum. Bir mücadele içinde olduk yıllardır. Tayyip Bey, birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama geçen sene birini kaybetti, topu aldı götürüyor, kesecekmiş. Diyor ki ‘Bundan sonra oynamayacağız. Ben kazanmıyorsam oynamayacağız, topu keseceğim’. Demokrasi, eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp, kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar.”