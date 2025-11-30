×
Gündem Haberleri

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda PM üyeliği için 145 kişi başvurdu

Güncelleme Tarihi:

#CHP#CHP Kurultayı#Ankara
CHP 39. Olağan Kurultayında PM üyeliği için 145 kişi başvurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 15:10

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvuruların kesin sonuçları duyuruldu.

Ankara Spor Salonu'nda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gününde çalışmalara devam ediyor.

Divan Başkanlığı tarafından kurultayda PM üyeliğine adaylık için verilen süre 10.45'te sona erdi.

Divan Başkanlığı, geri çekilmeler ve gerekli düzenlemeler için verilen aranın ardından kesin listeleri paylaştı.

Buna göre, kurultayda PM'ye 145, YDK'ye 31 başvuru yapıldığı duyuruldu.

Listeler, okunmasının ardından basım için matbaaya gönderildi.

Seçim pusulalarının gelmesinin ardından oy verme işlemine geçilecek. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1385 kurultay delegesi sandığa gidecek.

Delegeler, CHP'de 80 kişilik PM üyeliği için en az 63 en fazla 70 isim işaretleyecek. 15 kişilik YDK için ise en az 14 isim işaretlenecek.

Genel Başkan tarafından belirlenen Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan da 15 isimden 10'unu delegeler belirleyecek. Bu 10 isim PM'ye doğrudan girmiş olacak.

