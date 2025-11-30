×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP 39. Olağan Kurultayı üçüncü gün çalışmalarına başladı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Ankara#CHP Kongre
CHP 39. Olağan Kurultayı üçüncü gün çalışmalarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 11:57

Cuma günü başlayan CHP 39. Olağan Kurultayı'nın üçüncü gün çalışmalarına geçildi. Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08.00'de yeniden toplandı.

Haberin Devamı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi. 

Kurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek. 

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek. 

Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları yer aldı. 

CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.

Gözden KaçmasınBakın bu bir trajedidirBakın bu bir trajedidirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Ankara#CHP Kongre

BAKMADAN GEÇME!