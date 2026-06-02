×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP 38. Olağan Kurultay soruşturmasında Özkan Yalım ve Turgut Koç ifade verecek

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kurultay#Politika
CHP 38. Olağan Kurultay soruşturmasında Özkan Yalım ve Turgut Koç ifade verecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 10:17

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

Haberin Devamı

Tutuklu, görevden uzaklaştırılan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında ifade verecek.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen'in tutuklanmasına karar verilmişti.

Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

Gözden KaçmasınMutlak butlan sonrası iki başlılık CHPden Kurultay karmaşası: 12 Temmuz için imza süreci başladı'Mutlak butlan sonrası iki başlılık! CHP'den Kurultay karmaşası: 12 Temmuz için imza süreci başladıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBir argümansızın son sığınağı: Devlet aklıBir argümansızın son sığınağı: Devlet aklıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kurultay#Politika

BAKMADAN GEÇME!