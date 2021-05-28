CHP: 27 Mayıs en büyük tuzaktı

Altay, TBMM’de yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu:

“27 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası bakımından kötülüklerin, Türkiye’nin demokrasisi, insanların temel hak ve özgürlüklerinin geri bırakılmasının, gasp edilmesinin, köreltilmesinin de miladıdır. Adnan Menderes Başbakan, Fatin Rüştü Zorlu Dışişleri Bakanı, Hasan Polatkan Maliye Bakanı… Bu insanlar idam edildiler, asıldılar. Ne uğruna, hangi gerekçeyle kimse bilmiyor. Demokrasiyi benimsemiş hiçbir insan tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Ders çıkarabildik mi? Hayır. Keşke 27 Mayıs 1960’tan hep birlikte biraz ders çıkarabileydik. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016; 27 Mayıs’ın ürünü ve eserleridir. Biz böyle bakıyoruz. Hepsini lanetliyoruz ayırmadan. Hepsinin yüce Meclis’e, Türk demokrasisine bir darbe, bir tecavüz olduğunu düşünüyoruz ve hepsini lanetliyoruz.”

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