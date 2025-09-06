CHP 21 Eylül’de olağanüstü kurultaya gidiyor

Haberin Devamı

900’ün üzerinde delegenin imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruldu. Kurultay, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’DA DA İMZALAR TAMAMLANDI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınıp, 196 Büyük Kurultay delegesine de tedbir kararı uygulanmasının ardından, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi için toplanan imza sayısı 506’ya ulaştı. Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kongre için gerekli imza sayısına ulaştıklarını belirtip “Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı” ifadelerine yer verdi. Olağanüstü kongreye gidilmesi için delege toplam sayısının yarısından bir fazlasının imzası yeterli oluyor.

Noter kanalıyla imza verenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.CHP, 15 günlük yasal süre tamamlanmadan olağanüstü kongreye gitmeyi planlıyor.



