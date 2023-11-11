CHP 20’li gruplar halinde nöbette

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CHP grup yönetimi, Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla Genel Kurul’un kapalı olduğu günler için nöbet çizelgesi çıkardı. İlk grupta sabahlayan CHP’liler, 10 Kasım sabahında Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Genel Kurul’da tören düzenledi. Nöbetçi CHP grubu, konuşma kürsüsüne yerleştirdikleri kalpaklı Atatürk resminin önünde dün sabah saat 09.05’te saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal başta olmak üzere CHP’liler, gece ilerleyen saatlerde ve sabaha karşı sosyal medyadan canlı yayınlarla mesajlarını iletmeye çalıştı. Bazı milletvekilleri gece koltukların üzerinde kısa uykularla yorgunluğunu atmaya çalıştı. Uykusuz milletvekillerinin yorgunluğu “Sabahın seherinde” sözleriyle sabah yaptıkları yayınlara da yansıdı.