HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

CHP 20 bin lirayı AYM’ye taşıyacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam Meclis’te kabul edilen en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini de içeren yasayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını söyledi.

Özel, “Bu kanun, Anayasa’nın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur” dedi.

Yasanın Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, yasanın görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin, “Bir grup başkanvekilinin, sokaktaki durumu anlatmak için kürsüye götürülmek istenen materyale saldırması Meclis’te görülmüş iş değildir” diye konuştu. Özel, iktidarın oylamada ellerini emekliden yana değil, emeklinin karşısında kaldırdığını söyledi. Özel, emekliler ile ilgili verdikleri mücadelenin Meclis evresinin bittiğini, bundan sonra meydanlarda sürdüreceklerini kaydetti. CHP Lideri yasayı AYM’ye taşıyacaklarını da belirtti.

 

#CHP#AYM#Özgür Özel

