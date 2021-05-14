CHP, 14 parti ile bayramlaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir’den oluşan CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla AK Parti, Demokratik Sol Parti, Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. CHP’li Karabıyık, görüşmelerde, siyasi parti temsilcilerinin bayramını kutlayıp, Filistin'de yaşanan katliamın sona ermesi dileğinde bulundu.

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