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CHP 126 aday daha açıkladı

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#CHP#Yerel Seçimler#Aday
CHP 126 aday daha açıkladı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

CHP dün de aralarında 3 büyükşehir ve 6 da ilin bulunduğu 126 belediye başkan adayını açıkladı.

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Büyükşehirlerden Konya’ya İsmail Sonkaya, Genel Başkan Özgür Özel’in memleketi Manisa’ya Ferdi Zeyrek, Samsun’a Cevat Öncü aday gösterilirken, Çanakkale’de eski Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kırşehir’de Selahattin Ekicioğlu, Bartın’da Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasya’da Turgay Sevindi, Ardahan’da Faruk Demir ve Kütahya’da da Eyüp Kahveci aday yapıldı. Ankara Yenimahalle’de de yeniden Fethi Yaşar aday gösterildi. İstanbul Fatih’te İmamoğlu’nun bürokratlarından Mahir Polat, Pendik’te de Süleyman Tarık Balyalı aday yapıldı. Parti kulislerinde dünkü Parti Meclisi’nin ardından adaylarının açıklanacağı beklentisi oluşan Adana, Aydın ve Mersin ile ilgili açıklama yapılmaması dikkat çekti.

CHP 126 aday daha açıkladı

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ADANA SÜRPRİZİ

Adana’da Zeydan Karalar’ın adaylığının sürpriz şekilde sonraya bırakılmasında Adana Büyükşehir Belediyesi’ne “rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla başlatılan operasyonun etkili olduğu öne sürülüyor. CHP yönetiminden gelen açıklamalara rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adı İzmir için konuşulmaya devam ederken, Mersin’in yanı sıra yine adaylarının açıklanabileceği beklentisi oluşan Hatay ve Eskişehir ile ilgili açıklamalar da sonraki toplantılara ertelendi. Kulislerde bu, aday sıkıntısı yaşandığı yorumlarına yol açtı.

İYİ PARTİ KENDİ İÇİNE BAKSIN 

Öte yandan CHP Sözcüsü DenizYücel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’ye yönelik “savaş ilanı” çıkışı ve İmamoğlu ile Yavaş’a yönelik “korkaklar” sözleriyle ilgili soru üzerine, “Başka bir partinin içişleriyle ilgili görüş beyan etmeyi, tartışmayı doğru bulmuyorum. İYİ Parti’nin içinde bir takım sorunlar, sıkıntılar varsa bunun nedenlerini araştırma konusunda yine kendilerine, teşkilatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum. İmamoğlu ve Yavaş’ın sözlerini burada tekrarlayacak değilim, onlar gereken cevabı vermişlerdir. İYİ Parti’nin içindeki sorunla ilgili görüş beyan etmiyoruz” dedi.

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#CHP#Yerel Seçimler#Aday

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