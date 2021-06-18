CHP 12 ayrı kanun teklifi hazırladı

CHP, adil yargılanma ilkesinin güçlendirilmesi amacıyla 12 kanunda değişiklik öngören 189 maddelik 12 ayrı kanun teklifi hazırladı. “Hak, Hukuk, Adalet Reform Paketi” adı altında hazırlanan tekliflerle adil yargılanma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 12 kanunda değişiklik öngören 12 teklifle “adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, hapishanelerdeki durum, OHAL hukukundan olağan hukuka geçiş” alanlarında yenilikler öneriliyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

Teklifte şu ifadelere yer verildi: “Adil yargılanma hakkı ve onunla ilintili hak ve özgürlüklerle ilgili olarak, bu konudaki uluslararası standartların da dikkate alınmasıyla oluşturulan kanun tekliflerimiz, demokratik hukuk devletinin tesisini, temel hak ve özgürlükler boyutu açısından gerçekleştirmeye de hizmet edecektir. Ancak, kuşkusuz ki bu adımı tamamlayacak bir sonraki adım, işbu kanun tekliflerinin konusu olmamakla beraber, siyasi rejimin, demokrasiyle bağdaşacak yönde, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir.”

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