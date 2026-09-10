CHP, 103. yaşında Ata’nın huzurunda: Anıtkabir’de ‘arınma’ mesajı

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Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kılıçdaroğlu ardından da Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Emanetinize layık olmak; CHP’nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hâkim kılacağımıza söz veriyoruz” diye yazdı. Kılıçdaroğlu, sonrasında da 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını da ziyaret ederek, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI KATILDI

Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir ziyaretinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra il başkanları ve milletvekilleri yer aldı. Anıtkabir ziyaretine eşlik eden isimler arasında, taciz iddiaları nedeniyle ihracı istenen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da yer aldığı gözlendi. Karalar, gazetecilerin soruları üzerine “Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine sahip çıkacağız” dedi.

YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

CHP’nin, 103’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler CHP Genel Merkezi’ndeki resepsiyon ile tamamlandı. Resepsiyonda belgesel gösterimi, ışıklandırma ve havai fişek gösterileri yapıldı. Bunlara ek olarak konser ve dans gösterimi gerçekleşti. Programda gazetecilere de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “103’üncü yıl hepimize, partimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin bağımsızlığı için, Türkiye’nin gelişmesi için, Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Politikalarımızla da bunu göstereceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü tebrik etti.

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MANSUR YAVAŞ MESAJLA KUTLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir ziyaretinde yer almadı. Yavaş, sosyal medyadan hesabından mesaj paylaştı: “CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyet’in temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir. Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur. 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”